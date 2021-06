Olympioniken erhalten 160.000 Kondome «to go»

Am 23. Juli beginnen in Tokio die Olympischen Spiele. Das Thema ist ohnehin heiß, zumal die Kritik an den Spielen innerhalb des Landes groß und die Forderung nach einer Absage wächst. Doch die Verantwortlichen wollen ihre Pläne durchziehen. Allerdings mit einem weiteren Fauxpas.

Dass im Olympischen Dorf Kondome verteilt werden, ist eigentlich nicht Neues. 1988 wurden erstmals Verhütungsmittel verteilt – damals um die HIV-Prävention zu unterstützen. Seither ist es beinahe Tradition den Olympioniken Kondome frei zur Verfügung zu stellen. Auch die Organisatorinnen und Organisatoren der Spiele in Japan gingen dieser Tradition nach und verteilen 160.000 Kondome an die Sportlerinnen und Sportler.

Kondome keinesfalls im Olympischen Dorf nutzen

Bei 11.000 Athleten, sind das rund 14 Kondome pro Person. Was die Organisatorinnen und Organisatoren jedoch scheinbar nicht bedenken, ist die aktuelle Pandemie mit ihren strengen Hygienemaßnahmen und Regelungen. Denn nun folgt der Knaller: Zwar erhalten alle Sportlerinnen und Sportler Kondome. Sie sollen sie aber im Olympischen Dorf keinesfalls nutzen, da man hier stark auf Hygiene und Social Distancing achtet. Und mehr noch: Die Verantwortlichen legen sie noch einen drauf und betonen, dass die bereits ausgehändigten Kondome zwar nicht im Olympischen Dorf gebraucht werden dürften, die Athletinnen und Athleten sie aber gerne mit in ihr Heimatland nehmen dürften.

Bereits im Februar veröffentlichten die Verantwortlichen ein 33-seitiges Regelbuch, in dem es um die strikten Vorschriften zu Zeiten der Pandemie geht. In diesem Buch wurden Verhaltensweisen geschildert, die Kommissäre und Staff bei ihrer Einreise nach Japan und ihrem Aufenthalt befolgen müssen, um das Risiko einer Corona-Infektion zu minimieren. Neben den bekannten Maßnahmen, wie den Umgang mit anderen Personen auf ein Minimum zu reduzieren und physische Kontakte wie Umarmungen und Händeschütteln zu unterlassen.

(L'essentiel/Sophie Klein)