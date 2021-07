Motorrad-​​Talent (14) nach Crash im Rennen verstorben

Die Motorsportwelt trauert um Hugo Millan, der mit 14 Jahren viel zu früh aus dem Leben schied. Der Nachwuchsfahrer starb nach einem schweren Unfall beim European Talent Cup.

13 Runden vor Rennende kam der Spanier in Aragon in seinem Heimatland zu Sturz. Der nachkommende Pilot Pawelec aus Polen konnte nicht mehr ausweichen und erfasste ihn.

Die Rennleitung brach sofort ab. Das Ärzteteam konnte den 14-Jährigen aber nicht mehr retten. Nach dem Hubschrauber-Abtransport ins Krankenhaus von Saragossa erlag der Iberer seinen Verletzungen.

Sein Team «Cuna de Campeones» schrieb auf Twitter: «Wir bedauern es sehr, euch mitteilen zu müssen, dass Hugo Millán uns verlassen hat. Wir werden dich immer für dein Lächeln, dein großes Herz und deine Professionalität in Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden, Hugo. Du wirst immer in unseren Herzen sein und wir werden uns wie immer lächelnd an dich erinnern. Wir lieben dich.»

Lamentamos profundamente comunicar que Hugo Millán nos ha dejado. Siempre te vamos a recordar por tu sonrisa, tu gran corazón y tu profesionalidad. Descansa en paz, Hugo. Siempre vas a estar en nuestros corazones y te recordaremos así, sonriendo, como siempre. Te queremos. pic.twitter.com/erDvI4OIsk — Cuna de Campeones (@cuna_campeones) July 25, 2021

Millan hatte in der Rennserie dieses Jahr schon vier Podestplätze geholt.

Diesen Sommer hatte bereits der Tod des 19-jährigen Jason Dupasquier den Sport geschockt. Der Schweizer war ebenfalls bei einen Moto3-Rennen von einem nachkommenden Fahrer erfasst worden.

(L'essentiel/sek)