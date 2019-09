Zu intime Einblicke verärgern Sprinterinnen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ok, this block cam needs to go. It's like state-sponsored upskirting. pic.twitter.com/wuzd6nhOGX— Cormac Phelan (@Cormie55) September 28, 2019

Novum bei der Leichtathletik-WM: Begeben sich die Athletinnen und Athleten bei den Sprintwettbewerben an den Start, werden sie gefilmt. Von einer winzigen Kamera im Startblock. Von unten.

«Ich finde diese Kameras nicht ganz so geil», sagte die Deutsche Gina Lückenkemper nach ihrem Vorlauf über 100 Meter. Anderen Athletinnen ging es gleich. Stellvertretend sagt die 22-Jährige: «In den knappen Sachen über die Kamera drüberzusteigen, um in den Block zu gehen, finde ich sehr unangenehm.» Lückenkemper mutmaßt deshalb, dass bei der Entwicklung bestimmt keine Frau daran beteiligt gewesen sei.

Trailblazing technology will give sports fans a fresh view of the #WorldAthleticsChamps @IAAFDoha2019A first look at the all-new @sports_seiko Block Cam : https://t.co/Fsp72a0MPk pic.twitter.com/r4u5XK7FM1— IAAF (@iaaforg) September 9, 2019

Die neue Startblock-Kamera. (Video: Twitter)

IAAF reagiert auf Beschwerde

Der deutsche Leichtathletikverband wurde mit der Kritik seiner Athletinnen beim Weltverband IAAF vorstellig. Dieser reagierte nun. In Zukunft werden die Bilder nicht mehr gezeigt, wenn sich die Sprinterinnen in den Startblock begeben. Erst dann, wenn sie in Position sind. Der Leichtathletik-Weltverband versprach auch, dass die Aufnahmen nicht gespeichert und täglich gelöscht werden.

(L'essentiel/heg)