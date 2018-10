Basketball-​​Klassiker bei Amicale Steinsel

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Luft war bei diesem Duell in den vergangenen beiden Jahren etwas raus. Zu dominant trat Amicale Steinsel dabei auf und sicherte sich jeweils das Double aus Pokal und Meisterschaft im Luxemburger Basketball. In dieser Saison besteht aber die berechtige Hoffnung, dass die Duelle zwischen Amicale und T71 Düdelingen wieder so spannend wie vor 2016/17 werden.

Tabelle:



1. Racing Luxemburg 4 312:269 8

2. T71 Düdelingen 4 347:301 7

3. Etzella Ettelbrück 4 388:308 7

4. Amicale Steinsel 4 340:263 7

5. Basket Esch 4 325:326 6

6. Sparta Bartringen 4 306:310 6

7. Kordall Steelers 4 306:372 5

8. Arantia Larochette 4 307:391 5

9. Musel Pikes 4 322:308 5

10. Rés. Walferdingen 4 255:360 4

Beide Teams starteten mit drei Siegen in die neue Runde. Am 4. Spieltag setzte es aber jeweils die erste Niederlage. Amicale unterlag Basket Esch (71:76), T71 musste sich dem bislang furios aufspielenden Aufsteiger Racing Luxemburg geschlagen geben (61:64). Nun wollen die beiden Topteams alles daran setzen, den guten Saisonstart nicht mit der zweiten Niederlage in Folge zu vermiesen.

Tabellenführer Racing muss zu Mitaufsteiger Larochette. Auf dem Papier eine durchaus lösbare Aufgabe. Das bisher einzig ungeschlagenen Team hat daher gute Chancen, seine weiße Weste zu behalten.

Total League, 5. Spieltag:

Samstag, alle 20.30 Uhr

Arantia Larochette - Racing Luxemburg

Musel Pikes - Etzella Ettelbrück

Amicale Steinsel - T71 Düdelingen

Basket Esch - Résidence Walferdingen

Kordall Steelers - Sparta Bartringen



(hej/L'essentiel)