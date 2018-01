Nadal überfährt die Konkurrenz

Rafael Nadal zog bei den Australian Open ohne Probleme in die 3. Runde ein. Der Spanier wurde in der Rod Laver Arena vom Argentinier Leonardo Mayer zwar mehr gefordert als in der Startrunde von Victor Estrella Burgos, der Weltranglisten-Erste setzte sich aber nach gut zweieinhalb Stunden mit 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) durch. Am Freitag trifft Nadal nun auf den Bosnier Damir Dzumhur.

In extremis qualifizierte sich Jo-Wilfried Tsonga für die 3. Runde. Der Australian-Open-Finalist von 2008 lag gegen den 18-jährigen Kanadier Denis Shapovalov 1:2 nach Sätzen und im fünften Durchgang 2:5 zurück, ehe er den Kopf noch aus der Schlinge zog und mit 7:5 siegte. Der mögliche nächste Gegner der Franzosen ist Nick Kyrgios, der große Hoffnungsträger der Australier.

Luxemburgs Tennis-Ass Gilles Muller ist ebenfalls in die nächste Runde eingezogen. Muller lieferte sich eine Fümf-Satz-Schlacht gegen Malek Jaziri.

Wozniackis Aufholjagd

Dem Ausscheiden noch näher als Tsonga stand Caroline Wozniacki. Die Nummer zwei der Welt aus Dänemark musste gegen die Kroatin Jana Fett (WTA 119) im dritten Satz beim Stand von 1:5 zwei Matchbälle abwehren, ehe sie die Wende doch noch schaffte.

Die deutsche Hoffnung Julia Görges hat den Einzug in die dritte Runde verpasst und erstmals nach zuletzt 15 Siegen in Serie wieder verloren. Die 29-Jährige unterlag der Französin Alizé Cornet 4:6, 3:6. Die Weltranglisten-Zwölfte Görges hatte zuletzt die WTA-Turniere in Auckland, Moskau und Zhuhai gewonnen, musste sich Cornet aber nach 91 Minuten geschlagen geben.

Australian Open

2. Runde, Mittwoch, ausgewählte Spiele

Herren:

Gilles Muller (LUX) - Malek Jaziri (TUN) 7:5, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6, 6:2

Pablo Carreno-Busta (ESP) - Gilles Simon (FRA) 6:2, 3:0 Aufgabe

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - Denis Shapovalov (CAN) 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7:4), 7:5

Ivo Karlovic (HRV) - Yuichi Sugita (JPN) 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:5, 4:6, 12:10

Marin Cilic (HRV) - Joao Sousa (PRT) 6:1, 7:5, 6:2

Rafael Nadal (ESP) - Leonardo Mayer (ARG) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)

Damen:

Magdalena Rybarikova (SVK) - Kirsten Flipkens (BEL) 6:4, 0:6, 6:2

Caroline Wozniacki (DNK) - Jana Fett (HRV) 3:6, 6:2, 7:5

Kiki Bertens (NLD) - Nicole Gibbs (USA) 7:6 (7:3), 6:0

Kaia Kanepi (EST) - Monica Puig (PRI) 6:4, 6:3

Anett Kontaveit (EST) - Mona Barthel (D) 6:3, 4:6, 6:3

Alizé Cornet (FRA) - Julia Görges (D) 6:4, 6:3

