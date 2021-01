Kleber schlägt mit Dallas die Nuggets

Basketball-Profi Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks hat das deutsche Duell in der nordamerikanischen Profiliga NBA gegen Isaiah Hartenstein von den Denver Nuggets für sich entschieden. Kleber blieb über weite Strecken glanzlos, übernahm aber in der Schlussphase Verantwortung und sorgte am Donnerstag (Ortszeit) mit neun Punkten im vierten Viertel dafür, dass Dallas es in die Verlängerung schaffte. Dort bewiesen die Gäste Nervenstärke und gewannen mit 124:117.

Mann des Abends war aber einmal mehr Luka Doncic. Er erzielte 38 Punkte. Hartenstein stand bei der fünften Saisonniederlage der Nuggets etwas mehr als fünf Minuten auf dem Platz, brachte aber keine Punkte auf sein Konto.

Meister Los Angeles Lakers unterlag daheim mit 109:118 den San Antonio Spurs und verpasste dadurch den fünften Sieg nacheinander. Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder erwischte keinen guten Tag und verwandelte lediglich drei seiner elf Würfe.

(L'essentiel/dpa)