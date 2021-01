Wenn Spongebob die harten Football-​​Kerle weich macht

The slime after a TD!



The NFL on Nickelodeon pic.twitter.com/E82RqeH3AW — Complex Sports (@ComplexSports) January 10, 2021

Auch die beste Footballliga der Welt, die US-amerikanische NFL, muss an die Zukunft denken. Das bedeutet: junges Publikum an sich binden. Und dieses Mal ist wirklich das jüngste Publikum gemeint: die Kinder. Die Wildcard-Partie New Orleans Saints gegen Chicago Bears (die Saints gewannen 21:9) fand am Sonntagnachmittag zu bester Kinder-Sendezeit statt. Also entschied CBS, auf dem das Spiel «normal» zu sehen war, auf dem Partnersender Nickelodeon eine Alternative zu zeigen. Auf Nick wurde die Partie kindergerecht ausgestrahlt.

Das heißt, es wurden Spielzüge erklärt, Referenzen zu Nick-Sendungen erwähnt, Comics wurden eingeblendet, wie etwa Spongebob Schwammkopf, und ja, auch der Schleim durfte nicht fehlen. Gemeint ist der grüne Schleim, der jeweils bei den Nickelodeon Kids’ Choice Awards über die Promis geschüttet wird. Zuerst war dieser bei Touchdowns nur digital zu sehen, doch nach dem Sieg ließ sich Saints-Chefcoach Sean Payton so richtig eindecken (siehe Video oben).

Und was meinten die Fans zu dieser innovativen Idee? Zumindest die Erwachsenen liebten es, wie auf den sozialen Medien klar wurde:

Dieser Fan meint, wer auch immer die Idee hatte, sollte eine Gehaltserhöhung bekommen.

Einen kleinen Fauxpas gab es dann aber doch: Chicago-Widereceiver Cordarrelle Patterson hatte nicht an die Kids gedacht und ein «WTF» ausgestoßen. Da wussten auch die Nickelodeon-Kommentatoren kurzzeitig nicht weiter.

(L'essentiel/Adrian Hunziker)