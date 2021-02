«Jedes Gramm zählt» – Bobfahrer bleibt unrasiert

Johannes Lochner geht vor dem Viererbob-WM-Rennen ungewöhnliche Wege. Der 30-jährige Deutsche verzichtet bis nach den Rennen in Altenberg am kommenden Wochenende auf eine Bartrasur. «Wir brauchen jedes Gramm im Bob, wir sind einfach zu leicht», sagte Lochner am Mittwoch.

Im Vorjahr lieferte er seinem Landsmann Friedrich ein enges Rennen und verlor nach insgesamt vier Läufen mit nur fünf Hundertstelsekunden Rückstand. «Da haben wir noch eine Rechnung offen», sagte der Bayer. Doch Friedrich ist in der Königsklasse in diesem Winter noch ungeschlagen.

Die einzige Niederlage kassierte der Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang in diesem Winter ausgerechnet im Zweierbob gegen Lochner. Friedrich peilt sein insgesamt fünftes Double an, das erste schaffte er 2017 in Königssee, damals noch zeitgleich mit Lochner im Viererbob.

(L'essentiel/dpa/erh)