Conner führt Pittsburgh zum Sieg gegen Miami

Die Pittsburgh Steelers aus der amerikanischen Football-Liga NFL haben den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Das Team um Ersatzquarterback Mason Rudolph gewann am Montag (Ortszeit) gegen die sieglosen Miami Dolphins 27:14 (10:14). Der 24-jährige Rudolph warf für 251 Yards und zwei Touchdowns. Hinzu kam eine Interception.

Running Back James Conner (145 Lauf-Yards/ein TD) und Wide Receiver JuJu Smith-Schuster (103 Yards/ein TD) waren die Leistungsträger aufseiten der Steelers. Dolphins Quarterback Ryan Fitzpatrick (190 Pass-Yards) warf zwei Touchdowns und zwei Interceptions.

Pittsburgh bleibt mit einer Bilanz von drei Siegen und vier Niederlagen weiter Zweiter in der AFC North. Miami (0-7) wartet derweil weiter auf den ersten Saisonsieg.

NFL, 8. Spieltag:

Minnesota Vikings – Washington Redskins 19:9

New Orleans Saints – Arizona Cardinals 31:9

Los Angeles Rams – Cincinnati Bengals 24:10

Chicago Bears – Los Angeles Chargers 16:17

Detroit Lions – New York Giants 31:26

Jacksonville Jaguars – New York Jets 29:15

Buffalo Bills – Philadelphia Eagles 13:31

Atlanta Falcons – Seattle Seahawks 20:27

Tennessee Titans – Tampa Bay Buccaneers 27:31

Indianapolis Colts – Denver Broncos 15:13

San Francisco 49ers – Carolina Panthers 51:13

Houston Texans – Oakland Raiders 27:24

New England Patriots – Cleveland Browns 21.25

Kansas City Chiefs – Green Bay Packers 24:31

Pittsburgh Steelers – Miami Dolphins 24:17



(L'essentiel/dpa)