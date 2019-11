Cowboys besiegen Giants – Prescott stark

Die Dallas Cowboys um das Star-Duo Dak Prescott und Ezekiel Elliott haben in der amerikanischen Football-Liga NFL den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Die Texaner gewannen am Montag (Ortszeit) gegen Divisions-Rivale New York Giants 37:18 (13:12).

Der 26 Jahre alte Quarterback Prescott erzielte drei Touchdown-Pässe und verbuchte 257 Pass-Yards. Er warf jedoch auch eine Interception. Running Back Elliott steuerte starke 139 Lauf-Yards zum Auswärtssieg seines Teams bei. Giants-Quarterback Daniel Jones warf einen Touchdown und eine Interception. Hinzu kamen außerdem zwei Fumbles.

Die Cowboys liegen mit einer Bilanz von fünf Siegen und drei Niederlagen weiter an der Spitz der NFC East. Die Giants (2:7) sind nach der fünften Pleite am Stück Dritter.

NFL, 9. Spieltag:

Arizona Cardinals – San Francisco 49ers 25:28

Jacksonville Jaguars – Houston Texans 3:26

Philadelphia Eagles – Chicago Bears 22:14

Pittsburgh Steelers – Indianapolis Colts 26:24

Kansas City Chiefs – Minnesota Vikings 26:23

Miami Dolphins – New York Jets 26:18

Carolina Panthers – Tennessee Titans 30:20

Buffalo Bills – Washington Redskins 24:9

Oakland Raiders – Detroit Lions 31:24

Seattle Seahawks – Tampa Bay Buccaneers 40:34 n.V.

Denver Broncos – Cleveland Browns 24:19

Los Angeles Chargers – Green Bay Packers 26:11

Baltimore Ravens – New England Patriots 37:20

New York Giants – Dallas Cowboys 18:37



(L'essentiel/dpa)