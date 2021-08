Danel Sinani erzielt Traumtor für Huddersfield

Danel Sinani erzielte im Pokalspiel von Hudderfields zweiter Mannschaft am Mittwochabend ein echtes Traumtor. Der 24-jährige Luxemburger kam in der 12. Minute beim Stande von 0:1 unbedrängt im linken Halbfeld an den Ball. Der Luxemburger fackelte nicht lange und knallte den Ball in den rechten Winkel des gegnerischen Tores.

Auf Twitter fordern die Hudderfield-Fans bereits einen Stammplatz für den jungen Mann aus dem Großherzogtum. Seit Sommer 2020 ist der eigentlich bei Norwich City unter Vertrag, wechselte aber am Anfang der Saison auf Leihbasis nach Huddersfield. Sinani trug mit seinem Treffer zum 3:4 Erfolg der zweiten Mannschaft über die Gastgeber von Oxford United bei. Das Team machte damit den Einzug in die Gruppenphase des Premier-League-Cups klar.

What a finish, needs to be starting — Connor Hargreaves (@connorh1703) August 18, 2021

(L'essentiel)