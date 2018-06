Buntes Feuerwerk zum krönenden Abschluss

Eine viertel Stunde lang lag am Freitagabend in Luxemburg-Stadt Mage in der Luft: Das große Feuerwerk zum Nationalfeiertag wurde abgebrannt. Tausende Menschen wohnten auch in diesem Jahr dem Spektakel bei.

Passend zur Musik wurden immer wieder Höhepunkte im Luxemburger Nachthimmel gesetzt – und zum Finale des Feuerwerks ging das lauteste Raunen durch die Menschenmenge. Am Ende gab es einen minutenlangen Applaus für die Pyrotechniker.

(L'essentiel)