Ex-​​Präsidenten rufen gemeinsam zum Impfen auf

Das Coronavirus hält die Welt auch ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie in Atem. Jetzt gilt es laut Experten, durch Impfungen die Verbreitung des Erregers zu hemmen und Hospitalisierungen zu vermeiden. Das sehen auch drei ehemalige US-Präsidenten so: Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama richteten sich nun in einem Video an die amerikanische Bevölkerung mit dem Aufruf, sich impfen zu lassen.

Bald würden die Impfstoffe für jeden Amerikaner verfügbar sein, heißt es darin. «Die Fakten sind eindeutig: Diese Impfungen werden Sie und jene, die Sie lieben, vor diesem gefährlichen und tödlichen Virus schützen. Sie könnten Ihr Leben retten. Also bitten wir Sie, sich impfen zu lassen, sobald es für Sie möglich ist. Das ist der erste Schritt, die Pandemie zu beenden und unser Land vorwärts zu bringen.»

