Was hörst du in diesem Video?

Das Internet zerbricht sich momentan den Kopf über ein Tiktok-Video, in dem eine Menschenmenge zusammen den immer gleichen Sprachchor singt. Der Haken dabei: Je nachdem, welchen Text man parallel liest, hören die Userinnen und User einen anderen Gesang.

So kann man unter anderem sowohl «Bart Simpson Bouncing» (Bart Simpson springt), «Rotating Pirate Ship» (rotierendes Piratenschiff), «That isn’t my receipt» (Das ist nicht meine Quitting), «Lobsters in Motion» (Hummer in Bewegung) und weitere, ähnliche Sätze hören.

Dass das Phänomen fasziniert, zeigen die mehr als 13 Millionen Klicks, die das Video bisher eingesammelt hat. In den Kommentaren wundern sich die Userinnen und User über ihr Gehör: «Ich höre genau immer das, was ich lese, verrückt», schreibt ein Nutzer. Andere streiten sich darüber, was die Menge denn tatsächlich gesungen hat. «Ich höre immer nur ‹That is a person›», meint eine Userin, während ein andere Nutzer schreibt: «Ganz klar, sie singen ‹That is embarrassing›.»

Hören oder Zuhören?

Laut mirror.co.uk zeige dieses Video den Unterschied zwischen Hören und Zuhören in einem Paradebeispiel auf. Denn das Hören spiele sich bei uns im Ohr ab, während das Zuhören ein Prozess des Gehirns sei, der versuche, dem Gehörten einen Sinn zu verleihen. Wenn wir einen Laut nicht genau hören, muss sich das Gehirn an anderen Stimuli orientieren, um das Gehörte auch interpretieren zu können. In diesem Fall wären das die Sätze, die das Video zeigt. Daher hören wir beim gleichzeitigen Lesen dieser Sätze immer andere Dinge.

Eine ähnliches, akustisches Phänomen ist bereits im Jahr 2019 viral gegangen. Damals stritt sich das Internet darüber, ob eine Audiodatei «Yanny» oder «Laurel» abspielte. Die Erklärung dafür war in der Frequenz des Sounds zu finden. Die akustische Information, die uns «Yanny» hören lässt, ist höher als jene, bei der wir «Laurel» verstehen. Ein Teil der unterschiedlichen Wahrnehmung ist dabei auf das Abspielgerät zurückzuführen, ein anderer aber auf die individuelle Mechanik der Ohren und die eigene Erwartung.

Welches ist Dein aktuelles Lieblingsvideo aus dem Web? Schick uns einfach den Link zu Deinem Favoriten mit einer kurzen Beschreibung an community@lessentiel.lu. Je aktueller der Clip ist, desto besser stehen seine Chancen, übernommen zu werden.

Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(L'essentiel/Dominique Zeier)