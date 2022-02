Über 40 Gäste prügeln sich ums letzte Steak

Jesus does not want your dumbass fighting at Golden Corral



Dass ein knurrender Magen die Gemüter erhitzen kann, ist wohl vielen von uns wohlbekannt. Doch dass der Streit ums Essen derartig eskaliert, wie jetzt in einem Restaurant im US-Bundesstaat Pennsylvania, lässt den meisten wohl die Kinnlade offen stehen. Am Freitagabend kam es im Steakrestaurant Golden Corral in der Stadt Bensalem zu massiven Auseinandersetzungen zwischen dutzenden Lokalbesuchern. Stühle und sogar Tische wurden durch den Speisesaal geworfen. Und das offenbar alles nur, weil dem «All you can eat»-Buffet die Steaks ausgingen.

Über 40 Personen sollen an der Massenschlägerei beteiligt gewesen sein, wie auf Social Media kursierende Videoaufnahmen zeigen. Die Polizei ermittelt noch, was den Streit ausgelöst hat. Mitarbeiter berichten, dass es in der Warteschlange vor dem Buffet zu einer Reiberei zwischen zwei Familien gekommen sein soll. Eine der beiden soll sich vorgedrängt haben. Doch dann ging plötzlich das heiß begehrte Steak aus – und schon habe das Unglück seinen Lauf genommen.

«So etwas habe ich im Golden Corral noch nie erlebt», erzählt ein ehemaliger Mitarbeiter gegenüber dem TV-Sender CBS Philly. Laut Polizei soll es keine ernsthaft Verletzten geben. Während des gesamten Videos sind laute Schreie zu hören, während die Restaurantmöbel und Fäuste durch die Luft fliegen. Gegen Ende der Aufnahme ist eine Stimme aus dem Off zu hören, die ruft: «Alles, was ich wollte, war ein Steak!»

