Blitz schlägt in Museum in Diekirch ein

Das Gewitter hat in der vergangenen Nacht in Luxemburg zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehren geführt. Insgesamt mussten die Rettungskräfte sechs Keller auspumpen, die aufgrund des starken Regens vollgelaufen waren. Durch den starken Wind sind darüber hinaus zwei Bäume umgestürzt, mehrere Dächer wurden beschädigt. Insgesamt mussten die Feuerwehren des Landes bis um 4 Uhr 30 Mal ausrücken. Menschen kamen durch das Unwetter nicht zu Schaden.

Zu einer brenzligen Situation ist es in Diekirch gekommen. Dort hat gegen 22.20 Uhr ein Blitz ins Museum für Militärgeschichte eingeschlagen. Rettungskräfte aus Diekirch, Ettelbrück, Tandel und Bettendorf waren an dem Großeinsatz beteiligt. Zehn Minuten später schlug ein weiterer Blitz in Zolwer in der Rue Aessen ein.

Ebenfalls betroffen vom Unwetter war auch der Flugverkehr am Findel. Nach RTL-Informationen ist ein Flugzeug aus Madrid bei der Landung von einem Blitz getroffen worden. Weder das Flugzeug noch die Passagiere kamen dadurch zu Schaden. Der Flug aus Malaga musste wegen des Unwetters in Lille landen. Außerdem kam es zu zahlreichen Verspätungen.

(jw/L'essentiel)