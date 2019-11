Verkehrte Welt – Wasserfall fließt aufwärts

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Irland filmte ein Wanderer einen aufwärtsfließenden Wasserfall. Durch die starken Winde an der Westküste der Insel kommt es manchmal zu diesem Phänomen. Auch in Island, Argentinien und England wurde es schon beobachtet.

