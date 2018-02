Flugzeug verliert bei Landung Notausgangstür

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nachdem ein Flugzeug der Dana Air bei der Landung in Abuja, Nigeria, die Notausgangstür verloren hat, beschuldigt die Airline einen Passagier, für den Vorfall verantwortlich zu sein. «Es ist ausgeschlossen, dass das ohne das Zutun eines Passagiers hätte passieren können», so die Fluggesellschaft in einem Statement.

Passagiere, die auf Social Media Videos und Bilder des Vorfalls posteten, glauben dagegen an eine unzureichende Wartung des Flugzeugs. Laut Augenzeugen hatte die Tür bereits während des Flugs gewackelt. Nun untersuchen die lokalen Behörden den Vorfall.

(L'essentiel/ap)