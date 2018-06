Henri zaubert diesen Damen ein Lächeln ins Gesicht

Großherzog Henri nimmt gerne Bäder in der Menschenmenge. Bei seinem Besuch in Fels zauberte er zwei Damen ein Lächeln ins Gesicht, indem er eine Crémantflasche mit seinem Autogramm versah.

Was diese Damen in #Fels wohl so strahlen lässt? #Nationalfeiertag @CourGrandDucale #Luxemburg pic.twitter.com/if9WjQW5IY