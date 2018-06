Die große Freitagsparty in 9 (Video)-​​Akten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Feierlichkeiten zum luxemburgischen Nationalfeiertag 2018 erreichten am Freitagabend mit dem großen Feuerwerk in der Hauptstadt ihren Höhepunkt. Auch davor gab es in ganz Luxemburg aber jede Menge zu erleben. Unsere Videos zur großen Party gibt es nochmal hier zu sehen:

Der Startschuss fiel traditionell mit dem Wachwechsel vor dem Großherzoglichen Palast:

In Esch wurde derweil mit Spannung das erbgroßherzogliche Ehepaar erwartet:

Wenig später kamen Guillaume, Stéphanie und weitere, wie etwa Premier Xavier Bettel:

Die Gemeinde Fels stand Kopf, als Großherzog Henri und seine Gattin Maria eintrafen:

Zurück nach Luxemburg-Stadt, wo die ersten Bands aufspielten:

Die Straßen der Hauptsadt füllten sich:

Das nächste Highlight: «Der Fackelzuch»

Das große Feuerwerk bildete wie immer den krönenden Abschluss:

Danach hieß es nur noch Party, Party, Party!

(L'essentiel)