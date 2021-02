Seine astreine TV-​​Tirade geht viral

«Wir können nicht alle mit 'nem MacBook und 'nem Chai Latte in Berlin in 'nem Coworking Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden. Okay?!» – Textilproduzent Marco Scheel ist in der NDR-Doku «Wolle for future» hörbar genervt, und zwar von deutschen Verwaltungen.

Wer die kennt, weiß unter Umständen, wie Herr Scheel sich fühlt: Stichwort Passierschein A38. Die Internetgemeinschaft fühlt mit ihm mit und feiert seinen Ausraster.

Welches ist Dein aktuelles Lieblingsvideo aus dem Web? Schick uns einfach den Link zu Deinem Favoriten mit einer kurzen Beschreibung an community@lessentiel.lu. Je aktueller der Clip ist, desto besser stehen seine Chancen, übernommen zu werden.

Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(mei/L'essentiel)