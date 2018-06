Luxemburger lassen es in der Hauptstadt krachen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Klirrende Gläser, ausgelassene Stimmung und viel Gelächter: Luxemburg feiert seinen Nationalfeiertag! Bereits am Vorabend vor den eigentlichen Feierlichkeiten lassen es Jung und Alt in der Hauptstadt krachen.

Die Luxemburger machen sich als Partyvölkchen gut. An allen Ecken treffen sich Freunde, um zusammen in die NAcht zu starten Die Luxemburger scheinen ihren Feiertag fröhlich zu genießen. Wie sollte es auch anders sein, bei all der mitreißenden Musik, dem gutem Wein und der heiteren Laune?

(chb/th/L'essentiel)