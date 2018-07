«Helden – wir sind stolz auf euch alle...»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kroatien spielt am Sonntag im Moskauer Luschniki-Stadiontempel gegen Frankreich um den WM-Titel. Die kroatische WM-Story ist ein mittleres Wunder. Eine Nation mit etwas mehr als vier Millionen Einwohnern, ein Land mit verhältnismäßig überschaubaren Fußball-Ressourcen, aber beseelt von der früheren jugoslawischen Ballkünstler-Vergangenheit spielt erstmals in seiner knapp 26-jährigen Verbandsgeschichte um den prestigeträchtigsten WM-Titel aller Teamsportarten.

Für England hingegen endete der Traum von der Rückkehr an die internationale Spitze. Die jüngste Stammformation des Turniers bezahlte in der wichtigsten Partie seit 1990 für ihren zu frühen Rückzug nach dem brillanten Auftakt mit dem wunderbaren Freistoßtor Trippiers (5.) einen hohen Preis; sie ließ gegen einen leidenschaftlichen, aber nicht höher dotierten Kontrahenten den Umschwung zu und sich in der 109. Minute endgültig abdrängen.

Weitere Stimmen zum Spiel sehen Sie in der obigen Bildstrecke.

Ergebnisse & Statistiken

(L'essentiel/scl/sda)