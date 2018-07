Jogi Löw bleibt Trainer der DFB-​​Elf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Joachim Löw ist seit fast zwölf Jahren Bundestrainer. Nach dem WM-K.o. in Russland wurde über seine Zukunft als DFB-Chefcoach diskutiert, jetzt hat er sich nach Informationen von Bild und Sport Bild entschieden: Der 58-Jährige will weitermachen.

Seit dem 2004 ist der ehemalige Profifußballer (VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, KSC) für die DFB-Elf tätig, zuerst als Assistent an der Seite von Jürgen Klinsmann, seit 1. August 2006 als Cheftrainer. In seiner Ära kam die Mannschaft immer mindestens ins Halbfinale der großen Turniere, 2014 war es für Deutschland schließlich so weit. Er holte mit seinem Team den Weltmeistertitel.

Nach dem Vorrundenaus in Russland stand zunächst in der Schwebe, ob Löw weitermachen würde. Alle Präsidiumsmitglieder des DFB sprachen sich auf einer Telefonkonferenz im Vorfeld dafür aus, dass Löw seinen Vertrag erfüllen solle. Offenbar ist die Entscheidung nun gefallen: Jogi bleibt.

(dix/L'essentiel/dpa)