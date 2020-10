PwC Luxemburg verzeichnet höheren Umsatz

PwC Luxemburg teilte am Mittwoch mit, dass das Unternehmen für das am 30. Juni 2020 endende Geschäftsjahr einen Umsatz von 463,1 Millionen Euro erzielt hat, 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen gab an, dass es ein starkes Wachstum (+7,3 Prozent) bei seinen Versicherungsaktivitäten verzeichnet habe, «das insbesondere durch den alternativen Sektor (Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und Hedge-Fonds) angeheizt wurde». Für das Steuergeschäft endete das Geschäftsjahr mit «einem Jahr der Konsolidierung in Bezug auf den Umsatz», da Märkte wie die von multinationalen Unternehmen oder die Steuererklärungen für Investmentfonds tendenziell abgeflacht wurden. Angesichts der Gesundheitskrise sieht PwC in Zukunft eine Zunahme von Steuerprüfungen und Rechtsstreitigkeiten, denn «Regierungen und Steuerbehörden werden nach neuen Steuerquellen suchen».

In der Beratung wurde die Leistung durch die Transformation von Unternehmen, Cybersicherheit und digitalen Diensten vorangetrieben.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)