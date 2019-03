Gericht weist ArcelorMittal-​​Klage ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Rechtsstreit zwischen dem Staat und dem Stahlriesen ArcelorMittal um die Rückgabe der 2012 kostenlos ausgegebenen CO2-Zertifikate geht in die nächste Runde. Wie am Freitag bekannt wurde, hat das Verwaltungsgericht am 26. Februar letzten Jahres die Klage des Stahlunternehmens gegen die Rückforderung abgewiesen.

Carole Dieschbourg, Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung (Déi Gréng) forderte ArcelorMittal nun auf, dem Urteil nachzukommen und die fälschlicherweise zugeteilten Zertifikate zurückzugeben. «Geschieht dies, werden die Zertifikate zerstört, um den Markt nicht zu falsifizieren», teilte die Regierung in einer Erklärung mit.

Stilllegung der Standorte Schifflingen und Rodingen

Der Fall geht auf das Jahr 2012 zurück. Nach der offiziellen Stillegung der Standorte Schifflingen und Rodingen erließ der damalige Minister für nachhaltige Entwicklung, Marco Schank, im Juni 2013 eine Ministerialverordnung, um den Stahlriesen zu zwingen, die Emmissionsrechte für 80.922 Tonnen ungenutztes CO2, die er für die beiden Stahlstandorte kostenlos zugeteilt hatte, zurückzugeben. Diese Entscheidung wurde getroffen, um ArcelorMittal am Weiterverkauf dieser Zertifikate zu hindern. Die Tonne CO2 wurde zu dem Zeitpunkt bei rund zehn Euro gehandelt.

ArcelorMittal hatte beim Verwaltungsgericht Klage gegen diese Maßnahme erhoben. Der Stahlriese und der Staat stritten sich um das Datum, an dem das Unternehmen die Tätigkeit in Schifflingen und Rodingen einstellte. ArcelorMittal vertrat die Ansicht, dass die Schließung ab Herbst 2011 wirksam war, die Gegenseite geht vor einer endgültigen Einstellung der Arbeit im April 2012 aus.

(pp/L'essentiel)