Nächste Indexierung kommt nicht vor Ende 2021

Die automatische Indexierung der Gehälter und Renten (+2,5%) wird nach den Statec-Projektionen nicht vor Ende 2021 erwartet. Das Luxemburger Statistikinstitut weist in seiner am Montag veröffentlichten Analyse darauf hin, dass die jährliche Inflationsrate stabil bei 0,7 Prozent bleibt. Der Verbraucherpreisindex für Oktober 2020 ist im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken (-0,03 Prozent). Die Preise für Ölprodukte stiegen im Jahresvergleich um 0,2 Prozent, während die Preise für Waren und Dienstleistungen stagnierten.

Nach zwei Monaten des Rückgangs stiegen die Ölpreise im Vergleich zum September wieder an (+0,2 Prozent). Dieses Plus war hauptsächlich auf den Anstieg des Heizölpreises um 2 Prozent im Monatsvergleich zurückzuführen. An der Zapfsäule zahlen Autofahrer 0,4 Prozent weniger für einen Liter Diesel und 0,1 Prozent weniger für einen Liter Benzin. Im Vergleich zum Oktober 2019 fielen die Preise der Erdölprodukte um 16,9 Prozent.

Flugticketpreise im freien Fall

Die Lebensmittelpreise sanken im Monatsvergleich um 0,3 Prozent. Niedrigere Preise für einige Produkte wie Frischfisch (-4,8 Prozent), Kartoffeln (-4,4 Prozent) und Obst (-1,3 Prozent) wirkten sich auf das Gesamtergebnis aus. Die Preise für nicht-alkoholische Getränke stiegen im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent.

Im Jahresvergleich sind die Lebensmittelpreise 3,2 Prozent höher als im Oktober 2019 und 1,1 Prozent höher als im Februar 2020, dem letzten Monat vor dem Lockdown in Luxemburg. Mehr kosteten auch Kinderkrippen und Kindertagesstätten (+1 Prozent) sowie bei den Tageszeitungen und Zeitschriften (+2,9 Prozent). Demgegenüber trugen die Reisekosten am meisten zum Rückgang im Oktober bei: Die Preise für Pauschalreisen sanken im Vergleich zum September um 5,7 Prozent und die Preise für Flugtickets um satte 21,5 Prozent.

(pp/L'essentiel)