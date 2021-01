Luxair will mit neuen Zielen durchstarten

Die luxemburgische Airline Luxair geht nach dem schwierigen Corona-Jahr auf's Ganze und präsentiert neue Ziele für die kommenden Monate. Besonders sticht dabei der Dreiecksflug Luxemburg - Dubai - Ras Khaimah heraus, der in den Karnevalsferien erstmals auch die Wolkenkratzer-Metropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten ins Luxair-Netz integriert. Fürs erste soll die Route aber nicht in Serie gehen. «Luxair und LuxairTours sind innovativ, um ihren Kunden die Möglichkeit zu bieten, in aller Ruhe zu fliehen», heißt es in der am Mittwoch verschickten Pressemitteilung.

