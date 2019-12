Émile Weber und Bollig erhalten Zuschlag

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die luxemburgischen Reiseunternehmen Voyages Émile Weber und Voyages Bollig haben vom Verkehrsverbund der Region Trier den Zuschlag erhalten, in den nächsten zehn Jahren 15 Buslinien in der Südeifel bedienen zu dürfen. Das teilt Émile Weber in einem Communiqué mit. Die Busse verkehren im Gebiet Bitburg, Irrel, Mettendorf und Trier. Das Paket umfasst auch die grenzüberschreitende Busverbindung von Luxemburg nach Bitburg.

Émile Weber und Bollig haben sich zusammengeschlossen und in Deutschland die Tempus Mobil GmbH gegründet. Diese hat in rund einem halben Jahr ein neues Depot in Irrel mit mehr als 40 Bussen errichtet. 50 Menschen arbeiten dort.

Émile Weber hat die deutsche Geschellschaft Müller-Nies im Dezember 2019 übernommen. Nach dem Erwerb der Anteilsmehrheit heißt die Firma nun Weber-Nies GmbH. Deren Hauptsitz liegt an der deutsch-luxemburgischen Grenze zum saarländischen Perl. Die neue Gesellschaft wird ab dem 1. Februar 2020 die Verwaltung von 5 grenzüberschreitenden Linien zwischen Luxemburg und dem Saarland übernehmen. Die Weber-Nies GmbH beschäftigt insgesamt 35 Mitarbeiter, darunter 32 Busfahrer. Voyages Émile Weber beschäftigt derzeit mehr als 1300 Mitarbeiter.

(sw/L'essentiel)