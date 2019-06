Wirtschafswachstum hält in Luxemburg weiter an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburgs Wirtschaft wird in den Jahren 2019 und 2020 eine Wachstumsrate von rund drei Prozent beibehalten, so der jüngste Statec-Wirtschaftsbericht, der am Donnerstagmorgen vorgestellt wurde.

Für 2019 wird ein Anstieg von 2,7 Prozent erwartet, verglichen mit drei Prozent im vergangenen Herbst. Daran sei unter anderem die Verschlechterung des internationalen wirtschaftlichen Umfelds schuld, erklärt Serge Allegrezza, Direktor von Statec.

Die Wachstumsaussichten würden permanent überprüft. Man erwarte, dass das Wachstum in Luxemburg weiterhin hauptsächlich von nichtfinanziellen Dienstleistungen getragen werde.

(Olivier Loyens/L'essentiel)