Luxemburg nimmt an Expo 2025 in Osaka teil

Nachdem die Weltausstellung in Dubai aufgrund der Corona-Pandemie von 2020 auf dieses Jahr verschoben wurde, wird die nächste Veranstaltung dieser Art im Jahr 2025 im japanischen Osaka stattfinden. Die Stadt, die bereits 1970 Gastgeber der Veranstaltung war, erwartet vom 13. April bis 13. Oktober 2025 insgesamt 175 Teilnehmer aus 150 Nationen auf der Expo, die unter dem Motto «Designing the society of the future, imagining our life of tomorrow» stattfinden wird. Auch Luxemburg will, wie schon dieses Jahr in Dubai, wieder teilnehmen.

«Das Thema entspricht ganz unserem Plan, unsere Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten», betont Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) auf der Pressekonferenz. «Im Zusammenhang mit den 2030er-Zielen für nachhaltige Entwicklung ist das absolut angemessen». Der Wirtschaftsminister sieht die Teilnahme auch als «eine Gelegenheit, unsere Bemühungen in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft hervorzuheben, um unsere Wirtschaft nachhaltiger und weniger ressourcenintensiv zu machen».

« Bescheidener, aber umso attraktiver »

Der luxemburgische Pavillon in der japanischen Stadt soll diese Prinzipien mit einer Konstruktion im luxemburgischen und japanischen Stil perfekt veranschaulichen. Der Pavillon werde «bescheidener, aber umso attraktiver» sein als der in Dubai: Dieses Jahr hat der Pavillon 2000 Quadratmeter, 2025 sollen es 1250 sein. «Wir werden auch in einer viel geringeren Höhe bauen», so Fayot. Der Budgetrahmen muss noch nach verschiedenen Kriterien verfeinert werden, unter anderem nach den Kosten für die Arbeit vor Ort. «Das Budget wird niedriger sein als in Dubai, also auf jeden Fall weniger als 32 Millionen Euro.»

Die Regierung will sich dabei wieder auf den Privatsektor verlassen, der auch ein Drittel des Budgets für die Dubai Expo beigesteuert hat. Japan selbst – als wichtiger Wirtschaftspartner des Großherzogtums – ist eines der Argumente für die Teilnahme an der Weltausstellung, nachdem man 2005 die in Aichi verpasst hatte. Mit einem Handelsvolumen von zwei Milliarden Dollar im Jahr 2019 ist Japan der zweitgrößte asiatische Partner des Großherzogtums. Es pflegt seit 90 Jahren diplomatische Beziehungen zum japanischen Archipel betreibt und unterhält ein Handels- und Investitionsbüro in Tokio.

(jw/L'essentiel)