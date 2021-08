Beschäftigung im Bankensektor nimmt zu

Die Banken in Luxemburg haben sich gut von der Krise erholt. Am 30. Juni 2021 beschäftigten die Kreditinstitute im Großherzogtum 26.293 Personen, so die am Montag von der Luxemburger Zentralbank (BCL) veröffentlichten Zahlen. Das sind 148 Beschäftigte mehr als im vorangegangenen Quartal und 72 mehr als vor einem Jahr, also etwa 0,3 Prozent mehr.

Ende Juni 2020, kurz nach der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie, hatten die Banken im Vergleich zum Juni 2019 417 Mitarbeiter oder 1,6 Prozent ihrer Belegschaft verloren. Der Wert für das 2. Quartal 2021 ist der erste Anstieg gegenüber dem Vorjahr seit Dezember 2019. Von den 26.293 Beschäftigten sind 55,28 Prozent Männer.

Nach den letzten verfügbaren Zahlen, die den Monat Juli abdecken, gibt es in Luxemburg insgesamt 126 Kreditinstitute aus 26 verschiedenen Ländern, davon 21 aus Deutschland, 15 aus China, 14 aus Frankreich und 12 aus der Schweiz. Neun dieser Banken sind in Luxemburg ansässig.

(L'essentiel)