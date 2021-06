Zahl der Firmengründungen steigt wieder an

Die wirtschaftliche Erholung im Großherzogtum gibt Grund zum Optimismus. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 ist die Gründung neuer Unternehmen um mehr als 20 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 angestiegen. Das geht aus dem neuesten «Global Entrepreneurship Monitor» hervor, der am heutigen Freitagmorgen in Luxemburg vom Ministerium für Mittelstand und vom Statistikinstitut Statec vorgestellt wurde.

«Das ist eine sehr starke Erholung», freute sich Mittelstandsminister Lex Delles (DP). Man könne schon jetzt sehen, dass die Zahl der Gründer wieder deutlich ansteigt.

Gescheiterte Unternehmer bekommen zweite Chance

Das Ministerium ist entschlossen, im Hinblick auf die Erholung nach der Krise mehr Unterstützung für Unternehmer bereitzustellen. «Wir planen, das Konzept einer zweiten Chance für Existenzgründungsgenehmigungen einzuführen», erklärt Delles. Das bedeutet, dass Unternehmer, einen zweiten Antrag stellen können. Wurde bei einem Unternehmer in der Vergangenheit eine betrügerische Absicht festgestellt, bleibt ihm die zweite Chance verwehrt.

Gleichzeitig arbeitet das Ministerium an einem Gesetzesentwurf, der die Einführung einer Existenzgründungshilfe vorsieht, wie von Premierminister Xavier Bettel in seiner Rede zur Lage der Nation angekündigt. Das erklärte Ziel sei es, die ersten Schritte von Unternehmern zu begleiten, indem man ihnen Schulungen anbietet.

(Olivier Loyens/L'essentiel)