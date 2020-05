Kinopolis klagt über Besucherschwund

Das Luxemburger Kinepolis leidet unter einem starken Rückgang der Besucherzahlen. In den ersten drei Monaten des Jahres 2020 betrug der Rückgang zum Vorjahr 25,2 Prozent. Für den Besucherschwund ist jedoch nicht nur die Corona-Krise verantwortlich. Bis zum 12. März verzeichneten die Kinos auf dem Kirchberg und in Belval einen Rückgang um 10,6 Prozent zurück.

Die geringe Besucherzahl lasse sich durch einen «Rückgang des Filmangebots» erklären, sagt Anneleen Van Troos, Sprecherin von Kinepolis, im Gespräch mit L'essentiel. Das gesamte Filmangebot sei weitaus weniger attraktiv gewesen, als im Vorjahr. So verzeichnete Kinopolis auch im Ausland weniger Besucher: In Frankreich gingen die Besucher im selben Zeitraum um 21,4 Prozent zurück, in Kanada um 1,9 Prozent und in der Schweiz um 5,9 Prozent einen Rückgang der Besucherzahlen zu verzeichnen. Nur der belgische Markt wuchs leicht um 2.9 Prozent.

Wann Kinepolis seine Säle in Luxemburg wieder für das Publikum öffen darf, steht noch nicht fest. Allerdings arbeite man «bereits an den Sicherheitsmaßnahmen» sagt Van Troos. Mit vollen Kinosälen rechnet das Kino bis auf weiteres nicht. Zur Kinepolis Gruppe gehören in Luxemburg auch das Utopia und einige kleinere Kinos.

(jg/L'essentiel)