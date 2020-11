Neuer Sozialplan droht bei der RBC Bank

Bei RBC Investor & Treasury Services, einem Ableger der Royal Bank of Canada (RBC) wird in Luxemburg ein neuer Sozialplan eingeführt, in dessen Rahmen weitere Stellen abgebaut werden sollen, wie die Luxembourg Times berichtet. Mit der aktuellen Corona-Krise habe der Stellenabbau nichts zu tun, so die Geschäftsleitung.

Der Standort Belval der kanadischen Bank hat derzeit etwa 1000 fest angestellte Mitarbeiter mit einem weltweiten Kundenportfolio. In diesem Jahr hatte das Unternehmen bereits 201 unbefristete Stellen in Luxemburg abgebaut, nach einem ersten Abbau von 210 Stellen im Jahr 2013.

(pp/L'essentiel)