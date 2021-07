Betrüger nutzen Name und Logo der BCL

Die Banque Centrale du Luxembourg (BCL) wirbt derzeit nicht für virtuelle Währungen. Wie die Bank am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung erklärt, sei derzeit falsche Werbung im Umlauf, bei der Betrüger das Logo und den Namen der Bank nutzen. Es seien auch E-Mails verschickt worden, in denen die Identität derBCL missbraucht würden. Die BCL erklärt, dass sie keine Verantwortung für die bereitgestellten Informationen und Daten auf dieser Seite übernimmt.

Das Finanzinstitut weist darauf hin, dass ihre offizielle Website unter der Adresse bdl.lu zu erreichen ist und bitte darum, sich im Falle einer gefälschten Website oder E-Mail zu melden.

(jw/L'essentiel)