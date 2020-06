Schneider ist neuer ArcelorMittal-​​Verwaltungsrat

Der ehemalige luxemburgische Wirtschaftsminister, Etienne Schneider, tritt in den Verwaltungsrat von ArcelorMittal ein. Sein Landsmann Michel Wurth, ein bekannter Stahlmanager im Großherzogtum, der seine gesamte Karriere bei dem globalen Stahlgiganten verbracht hat, ist in der gleichen Versammlung als Mitglied des Rates wiedergewählt worden. Beide sind auf drei Jahre ins Amt gewählt worden. Die Wahl fand am Samstag anlässlich der jährlichen Hauptversammlung des in Luxemburg ansässigen Konzerns statt.

Etienne Schneider tritt in dieser Funktion an die Stelle seines Vorgängers im Wirtschaftsministerium, Jeannot Krecké, der nach drei aufeinanderfolgenden Wahlperioden zurückgetreten war. Die Posten im Aufsichtsrat des Konzerns wurden in den vergangenen Jahren mit einer Pauschale zwischen 135.000 Euro und 176.000 Euro pro Jahr vergütet. Wurth gehört dem Gremium bereits seit 2014 an. Für das Jahr 2019 wurde die Grundvergütung pro Aufsichtsrat auf 151.956 Euro festgelegt.

Aditya Mittal in Aufsichtsrat gewählt

Aditya Mittal, der Sohn des Global-CEO Lakshmi Mittal, der gleichzeitig bereits Präsident und Finanzvorstand des Unternehmens ist, wurde ebenfalls in den Verwaltungsrat gewählt. Lakshmi Mittal hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Grundgehalt in Höhe von 1,4 Millionen Euro erhalten und zusätzlich 2,4 Millionen Euro an Bonuszahlungen erhalten. Das ergibt sich aus dem Vergütungsbericht der Geschäftsführung.

Als Folge der Pandemie hat die Hauptversammlung beschlossen, die Zahlung von Dividenden auf die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2019 auszusetzen, «bis sich das Betriebsumfeld normalisiert hat». Das Unternehmen verzeichnete im vergangenen Jahr einen bereinigten Nettoverlust von 2,391 Milliarden US-Dollar.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)