«Früher war es eine Schande, bei Lidl zu kaufen»

Die erste Lidl-Filiale in Luxemburg, die vor knapp 20 Jahren in Differdingen eröffnet wurde, hat sich seit ihrer jüngsten Renovierung radikal verändert. Zwei Etagen, mehr als das Doppelte an Fläche, ein Gebäude, das den Umweltstandards entspricht und W-Lan: Das Image und das Konzept des deutschen Discounters haben sich weiterentwickelt, sodass heute täglich zwischen 750 und 1000 Kunden die Türen passieren.

«Vor zwanzig Jahren hätte man sich vielleicht noch geschämt, bei Lidl einzukaufen», sagt Denys Vandenrijt, Leiter des Bereichs Vertrieb und Logistik in Luxemburg. Es habe im Unternehmen eine Verlagerung von einer harten zu einer intelligenten Preispolitik stattgefunden, wobei die Preise niedrig gehalten werden und der Schwerpunkt auf frischen Produkten liegt. Außerdem sei Lidl zu einer «ziemlich trendigen Marke geworden», so Vandenrijt weiter.

Immer mehr Produkte aus Luxemburg

Durch die Erweiterung der Produktpalette, die Anpassung an die Besonderheiten der luxemburgischen Bevölkerung mit einem kosmopolitischen Sortiment und die Aufnahme von «Must-have-Marken» sei es der Kette gelungen, eine Kundschaft zu gewinnen, «die nicht mehr zusätzlich woanders einkaufen muss».

Ein lokaler Trend: Der Umsatz der Obst- und Gemüseabteilung nähere sich mittlerweile 20 Prozent des Gesamtumsatzes. «Das ist doppelt so hoch wie in manchen anderen Ländern», so der Manager.

Die Entwicklungsstrategie lege auch Wert auf Ware, die in der Region erzeugt wurden. «Molkereiprodukte, Fleisch, Getränke, bald auch Senf. 75 von etwa 2000 Produkten stammen derzeit aus dem Großherzogtum. Wir wollen diesen Anteil um zehn Prozent pro Jahr steigern», sagt Vandenrijt.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)