Horesca schreibt 2020 schwarze Zahlen

Obwohl zahlreiche Mitglieder im Coronajahr 2020 aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten keine Beiträge zahlen konnten, hat der Luxemburger Gastronomenverband Horesca das Jahr mit einem Plus in Höhe von 75.000 Euro abgeschlossen. Das geht aus einer parlamentarischen Stellungnahme vom Mittelstandsminister Lex Delles hervor.

Das Plus sei insbesondere durch die staatliche Hilfen und Kooperationen mit Berufsverbänden in Höhe von fast 400.000 Euro zu erklären. Das Geld sei zur Unterstützung kleiner und mittlerer Betriebe aufgebracht worden.

Für die Umsetzung der Labels «Safe to serve» und «Safe to meet» habe das Ministerium zusammen mit der Handelskammer eine Zahlung in Höhe von 295.000 Euro geleistet. Die Bereiche Digitalisierung und Kommunikation erhielten 36.500 Euro, die Klassifizierung der Hotels weitere 27.500 Euro. Jeweils 20.000 Euro flossen in das Label «Welcome» und die Kampagne «Dreamjobs Ambassadors».

(sw/L'essentiel)