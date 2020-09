34.000 Hotel-​​Gutscheine seit Ende Juli eingelöst

Die von der Regierung angebotenen Übernachtungsgutscheine im Wert von 50 Euro, die dem Tourismussektor helfen sollen, wieder auf die Beine zu kommen, wurden an Einwohner und Grenzgänger verteilt. Seit ihrer Einführung Ende Juli wurden insgesamt 34.000 Gutscheine in 234 Unterkünften eingelöst. Nach den Zahlen, die am Dienstag vom Tourismusministerium vorgelegt wurden, wurden im Schnitt 700 Gutscheine pro Wochentag und 1000 pro Wochenendtag genutzt. Die Gutscheine sind bis zum Ende des Jahres gültig.

Der Inlandstourismus nahm in diesem Jahr bisher zu: 62 Prozent der Hotels und 86 Prozent der Campingplätze gaben an, mehr Gäste aus Luxemburg empfangen zu haben, während der Tourismussektor insgesamt in der ersten Jahreshälfte aufgrund der Corona-Pandemie rückläufig war.

Tourismusminister Lex Delles (DP) sprach am Dienstag von einer Belegungsrate von «38 Prozent in der Hotellerie im Juli». Für den August rechnet er mit einem ähnlichen Wert. «In den Städten hat sich der professionelle Tourismus nicht erholt, während die Nachfrage in ländlichen Gebieten wieder gestiegen ist», erklärte Delles. Das Geschäft sei nach «zweieinhalb Monaten Stillstand nun wieder angelaufen», bemerkt Désirée Albert, Besitzerin des Restaurants L'écluse in Stadtbredimus. Sie rechnet damit, dass der Umsatz «in diesem Jahr um 25 Prozent zurückgehen wird».

(jw/L'essentiel)