Reinigungskräfte profitieren von neuem Tarifvertrag

Nach etwas mehr als einem Jahr an Verhandlungen, die durch die Corona-Pandemie unterbrochen wurden, ist der Tarifvertrag für die Reinigungsbranche erneuert worden, wie die Beteiligten am Montag mitteilten. Der neue Tarifvertrag wird bis zum 30. April 2024 gültig sein und betrifft 10.000 bis 12.000 Mitarbeiter. «Die Verhandlungen fanden in einem konstruktiven Klima statt», sagte Tun Di Bari, Präsident der Fédération des entreprises de nettoyage.

Zunächst einmal sieht der Vertrag Lohnerhöhungen vor. Der Stundensatz wird beim nächsten Index um 0,5 Prozent steigen, oder am 1. März 2022, wenn der Index bis dahin nicht gefallen ist. Eine weitere Erhöhung um 0,5 Prozent wird am 1. Januar 2024 wirksam. «Wir sind mit dieser Lohnerhöhung zufrieden, das ist immer besser als ein Bonus», sagt Estelle Winter vom OGBL. «Wir haben versucht, mehr zu bekommen, aber wir müssen erkennen, dass wir einen langen Weg hinter uns haben», fügte Bento Pires vom LCGB hinzu.

« Wir wissen nicht, wie die Branche aus der Krise herauskommen wird »

Tun Di Bari seinerseits glaubt, dass «angesichts der wirtschaftlichen Situation die Erhöhungen bereits erheblich sind» und verweist auf die Unsicherheiten der Branche. «Wir wissen nicht, wie die Branche aus der Krise herauskommen wird. Betriebe wie die im Hotel- und Gaststättengewerbe öffnen gerade wieder, während Telearbeit den Reinigungsbedarf einschränken könnte», befürchtet der Chef.

Weitere Leistungen sind in der Vereinbarung vorgesehen. Mitarbeiter mit 16 Dienstjahren haben Anspruch auf einen 27. Urlaubstag. Diejenigen, die 26 Jahre Erfahrung haben, erhalten einen zusätzlichen Tag. «Alle anderen Leistungen werden beibehalten und bleiben garantiert», so die Gewerkschaften. Es wurde bereits festgelegt, dass die nächsten Verhandlungen im Mai 2023 beginnen werden, worüber sich die beiden Gewerkschaften freuen. «In zwei Jahren werden wir unter anderem über die Arbeitszeiten der Mitarbeiter diskutieren», so Bento Pires.

(jg/L'essentiel)