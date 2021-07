Geschädigte wollen Freigabe der Treuhandkonten

Knapp zwei Jahre liegt die Suspendierung des im Großherzogtum ansässigen Zahlungsdienstleisters Cyberservices Europe S.A. und dessen Plattform «Klik&Pay» durch luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF (25. Juli 2019) nun zurück. Drei Monate später wurde dem Unternehmen die Zulassung entzogen, weil es Gelder von Kunden – wie gesetzlich vorgeschrieben – nicht auf einem eigens dafür errichtetes Konto hinterlegt hatte.

Seitdem bangen hunderte Unternehmen in ganz Europa um ihr Geld. Die Geschädigten wissen nicht einmal, ob das Geld noch existiert. Nach Angaben einer Initiative von geschädigten Unternehmen um die deutsche Unternehmerin Beate Zwermann handle es sich um Gelder in dreistelliger Millionenhöhe.

Initiative von Geschädigten stellt Forderungen

In einer Pressekonferenz in Luxemburg-Stadt forderte die Initiative am Donnerstag nicht nur die Bestätigung, dass die Treuhandkonten inklusive Guthaben bei der luxemburgischen BCEE Spuerkeess existieren, sondern auch die Auszahlung der Gelder bis 31. August sowie einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Luxemburg, der die Hintergründe der Suspendierung lückenlos aufklärt und prüft, inwieweit die CSSF ihrer Kontrollaufsicht im Vorfeld der Suspendierung nachgekommen ist.

Die CSSF war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Doch schon im September 2019 erklärte sich die Behörde diesbezüglich: Einige Unternehmen der Cyberservices S.A.-Gruppe hätten die Kunden aufgefordert, sich mit der CSSF in Verbindung zu setzen, «um ihre Gelder freizugeben». Bereits damals wies die CSSF darauf hin, dass sie eine solche Befugnis nicht besitze und keine derartige Rückerstattung vornehmen könne.

Dies könne im Grunde nur der Insolvenzverwalter. Doch auch dieser sei bislang nicht dazu in der Lage gewesen, wie die Zeitung «Luxemburger Wort» berichtet. Demnach habe die Firmenleitung im November 2020 Berufung gegen die Insolvenz eingelegt. Erst am Dienstag hob das zuständige Gericht die Insolvenzentscheidung wegen Formfehler auf.

(aub/L'essentiel)