Diese Jobs bringen mehr als 100.000 Euro pro Jahr

Dass Geschäftsführer in Luxemburg viel Geld verdienen, dürfte niemanden verblüffen. Nun hat die Personalvermittlungsfirma Hays aber eine Studie vorgelegt, die ein genaueres Bild der Gehälter in leitenden Positionen zeichnet. Bonuszahlungen sowie Sachleistungen werden in der Studie ausgeklammert. In großen Industrieunternehmen können erfahrene Führungskräfte bis zu 170.000 Euro brutto pro Jahr verdienen. In kleinen und mittleren Unternehmen etwa 140.000 Euro.

Ebenso gehören Compliance-, Risiko-, Rechts- und Steuermanager mit 150.000 Euro pro Jahr. Wer eine Immobilienfirma betreibt stößt ebenfalls in diese Gehaltssphären und kann sie sogar noch übertreffen. Ein Betriebsleiter in einem Bauunternehmen oder ein Vertriebs- und Marketingleiter kann ebenfalls bis zu 150.000 Euro pro Jahr verdienen.

Als Finanzdirektor (125.000 Euro), Finanzkontrolleur (116.000 Euro), Risikomanager in einer Bank, Agenturleiter in der Architektur (110.000 Euro) oder Personaldirektor (134.000 Euro) kann man nach mindestens acht Jahren Berufserfahrung mehr ebenfalls mehr als 100.000 Euro verlangen kann,

(Mathieu Vacon/L'essentiel)