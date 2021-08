Bargeld wird seit der Pandemie weniger genutzt

Seit Beginn der Pandemie hat das Bargeld als möglicher Überträger des Virus deutlich an Beliebtheit verloren, wie auch die Luxemburger Bankenvereinigung (ABBL) in ihrer jährlichen Umfrage bei Privatkunden und Privatbanken im Großherzogtum feststellt, die in Zusammenarbeit mit der CSSF («Commission de surveillance du secteur financier») durchgeführt wird.

Dies zeigt, dass «physisches Geld im Allgemeinen zugunsten von Karten- und kontaktlosen Zahlungen vermieden wird», so die ABBL. Die Abhebungen an Geldautomaten waren 2020 um 25 Prozent niedriger als im Vorjahr. Die Abhebungen in den Filialen sind um 51 Prozent zurückgegangen. Dagegen ist die Zahl der Geldüberweisungen über das Internet um sechs Prozent gestiegen. Insgesamt hat die Nutzung von Online-Banking um sieben Prozent im Allgemeinen und um 32 Prozent bei den Freiberuflern zugenommen. Dies ist «die Fortsetzung eines bereits bestehenden Trends», der «durch die Pandemie noch beschleunigt wurde», so die ABBL.

Ganz allgemein stiegen die verwalteten Gelder bei den Privatkundenbanken im Jahr 2020 um 9,3 Prozent, «was zeigt, dass die Kunden auch im Jahr 2020 Kredite aufnehmen, vor allem für Immobilienprojekte». Insgesamt verwalteten die Privatkundenbanken im Jahr 2020 92,4 Milliarden Euro, verglichen mit 84,5 Milliarden Euro im Jahr 2019. Die Summe verteilt sich hauptsächlich auf Sparkonten (44 Prozent) und Girokonten (38 Prozent). Die Zahl der Kunden ging leicht um 1,3 Prozent auf 1,211 Millionen Menschen zurück, von denen 88 Prozent in Luxemburg, acht Prozent in einem der Nachbarländer und vier Prozent in anderen Ländern leben.

(jw/L'essentiel)