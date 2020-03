Coronavirus trifft Luxemburgs Wirtschaft

Das Coronavirus drückt zunehmend auf die Weltwirtschaft, die ohnehin schon unter dem Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China ächzt. Diese Entwicklungen bekommt auch die Wirtschaft des Großherzogtums immer stärker zu spüren. Zwei Prozent aller Waren und Dienstleistungen aus Luxemburg (hauptsächlich aus dem Finanzsektor) gehen nach China.

«Schock»-Szenario



Angetrieben durch die schwächere Leistung des Finanzsektors rechnet der Statec in einem möglichen «Schock»-Szenario mit einer deutlichen Verlangsameung des Wirtschaftswachstums: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Luxemburgs werde in diesem Fall um nur 0,7 Prozent im Jahr 2020 und um 1,7 Prozent im Jahr 2021 steigen. Im mittleren Szenario gehen die Statistiker in beiden Jahren von einem 2,8-prozentigen Wachstum aus. Auch das Beschäftigungswachstum würde sich in den Jahren 2020 und 2021 auf 2,5 Prozent und zwei Prozent verlangsamen (+3,2 Prozent und +2,7 Prozent im mittleren Szenario).

Die größten Auswirkungen werde das Land aber indirekt spüren, wie die Statstikbehörde Statec am Montag mitteilt. Die deutliche Verlangsamung in China habe «Auswirkungen auf alle Volkswirtschaften, einschließlich der Partner, mit denen Luxemburg besonders eng zusammenarbeitet.» Deutschland, Luxemburgs wichtigster Handelspartner, leide bereits unter der gesunkenen Nachfrage aus China.

Sorgen bereite auch die Lage an den Börsen – ein «für die luxemburgische Wirtschaft entscheidender Faktor». Der jüngste Abschwung lasse «auf den Finanzmärkten nichts Gutes ahnen».

