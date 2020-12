Antivirale Masken «made in Luxembourg»

Eine Innovation mit globaler Reichweite: Die Firma MPG hat ein Verfahren zur Herstellung antiviraler Atemschutzmasken entwickelt. Das bedeutet, dass Viren, die mit der Maske in Kontakt kommen, von einer mit Zitronensäure behandelten Schicht eliminiert werden. Das gilt für Coronaviren, aber auch für herkömmliche Grippeviren.

Mittels Plasmatechnologie wird eine Schutzschicht aus organischen Molekülen auf das Rohmaterial der Masken aufgebracht. Das luxemburgische Start-up mit Sitz im Foetzer Technoport, produziert diese Maschinen und verkauft sie an Maskenhersteller. Santé Services, eine Tochtergesellschaft der Stiftung des Robert-Schuman-Krankenhauses, wird im Februar der erste Kunde sein.

MPG rechnet mit schnellem Wachstum

«Als das uns das Coronavirus erreichte, dachten wir, dass es mit unserer Technologie möglich ist, alle Materialien mit verschiedenen organischen Funktionen zu versehen. Warum also nicht eine Schicht, die Viren abtötet? Wir haben die Idee mit Fachleuten aus der Medizin diskutiert. Wir denken, dass die Masken vor allem für Ärzte und Pfleger aber auch für Risikopatienten einen echten Mehrwert bieten», sagt Marc Jacobs, Mitbegründer und Geschäftsführer von MPG.

Das 2016 gegründete Unternehmen ist bereits in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilindustrie tätig. Es konzentriert sich derzeit auf den medizinischen Sektor und hat vom Wirtschaftsministerium eine Investitionsförderung von in Höhe von zwei Millionen Euro erhalten. MPG, mit 15 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,5 Millionen Euro, rechnet mit einem Wachstum von «mindestens 50 Prozent» für die kommenden Geschäftsjahre.

Die MPG-Masken werden nach Angaben des Herstellers nur «geringfügig teurer» sein als herkömmliche Masken. «Für den Preis von ein paar Tassen Kaffee kann ein Profi ein Jahr lang Schutz bekommen», sagt Jacobs.

