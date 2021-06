Staatsfinanzen fallen besser aus als erwartet

«Die negativen Auswirkungen der Coronakrise fallen nicht so stark aus wie zunächst befürchtet. Die luxemburgische Wirtschaftslage präsentiert sich im europäischen Vergleich sehr günstig», stellt der Nationale Rat für öffentliche Finanzen (CNFP) in seiner Bewertung der öffentlichen Finanzen anlässlich des Stabilitäts- und Wachstumsprogramms (SWP) für den Zeitraum 2021 bis 2025 fest. So erwartet der Rat für 2020 eine geringere Rezession als erwartet: Statt dem sechsprozentigen Minus wird nun mit einem 1,3-prozentigen Minus gerechnet. In der Eurozone beträgt der Rückgang 7,1 Prozent.

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt prognostiziert auch eine Erholung des Wachstums auf 4 Prozent in diesem und im nächsten Jahr, dann auf 2,7 Prozent im Jahr 2023 und 2,6 Prozent in den Jahren 2024 und 2025. Ende 2020 hoffte die Regierung auf ein Wachstum von 7 Prozent im Jahr 2021. Der Staat erwarte für dieses Jahr immer noch ein Wachstum von bis zu 6 Prozent. Die Auswirkungen der Krise würden weiter abklingen: Bis 2025 soll das Wirtschaftswachstum in Luxemburg mit 2,6 Prozent fast doppelt so hoch sein wie in der Eurozone (1,4 Prozent).

Verbesserung des Defizits erwartet

Das zentralstaatliche Defizit falle mit 5,2 Prozent des BIP ebenfalls geringer aus als erwartet – und werde voraussichtlich weiter deutlich sinken, auf 2,4 Prozent des BIP und 0,5 Prozent im Jahr 2025. Das Gleiche gelte für den gesamtstaatlichen Saldo, der bis 2024 sogar schwarze Zahlen schreiben soll.

Letztendlich könne Luxemburg von der «Klausel für außergewöhnliche Umstände» profitieren, die von der Europäischen Kommission eingeführt wurde, um den von der Krise betroffenen Ländern die Möglichkeit zu geben, von den Haushaltsregeln der EU abzuweichen. Diese Klausel sollte auch im Jahr 2022 noch gelten. Schließlich spricht die CNFP aufgrund dieser Klausel zwar keine spezifischen Empfehlungen aus, bittet aber um einige Klarstellungen zu verschiedenen Fragen.

Insbesondere möchte sie wissen, warum der Saldo der Sozialversicherung laut Prognosen von 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf 598 Millionen Euro im Jahr 2025 sinkt. Zudem will der Rat die von Luxemburg seit Beginn der Krise aufgenommenen Kredite im Detail überprüfen.

(jw/L'essentiel)