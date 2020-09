«L’essentiel» in der Krise so gefragt wie nie zuvor

Noch bevor Premierminister Xavier Bettel Mitte März den Lockdown angekündigt hatte, stand für die L'essentiel-Redaktion fest: «Wir werden weitermachen, komme, was wolle.» Denn nie ist das Informationsrecht der Menschen wichtiger und somit die journalistische Verantwortung größer als in Krisenzeiten. Dass dem so ist, belegt die am Mittwoch veröffentlichte, halbjährige Studie von TNS Ilres und Katar TNS zur Mediennutzung in Luxemburg.

Für die aktuelle Ausgabe waren die Menschen im Großherzogtum zwischen September vergangenen Jahres und Juni dieses Jahres befragt worden. Ergebnis: Trotz der Ausgangsbeschränkungen, die in den Befragungszeitraum fallen, hat die Print-Ausgabe von L'essentiel täglich 21,5 Prozent der Befragten erreicht. Dies entspricht zwar einem Minus von 1,6 Prozentpunkten, das durch das Plus des E-Papers aber mehr als kompensiert wird – Gesamtreichweite: 24,2 Prozent der Bewohner Luxemburgs. Grenzgänger hinzugerechnet erreicht L'essentiel täglich 207.100 Menschen und ist damit die meistgelesene Zeitung des Landes.

30 Prozent mehr Internetnutzer

Auch L'essentiel Radio konnte seine Stellung behaupten. Über den gesamten Befragungszeitraum betrug die Reichweite 9,6 Prozent. Vor Beginn des Lockdowns betrug sie sogar 10,6 Prozent und war damit erstmalig zweistellig. Mit täglich 85.100 Hörern bleibt L'essentiel Radio der beliebteste Sender bei den Nicht-Luxemburgern im Großherzogtum.

Den größten Reichweitenzuwachs aller Luxemburger Medien verzeichnete lessentiel.lu. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum informierten sich 30 Prozent mehr Menschen über die französischsprachige und die deutschsprachige News-Website. Damit wurde eine Reichweite von 26,9 Prozent der Luxemburger Bevölkerung erreicht. Grenzgänger hinzugerechnet lasen täglich 184.100 Internetnutzer lessentiel.lu, mehr als das Luxemburger Wort Leser hat.

(Philip Weber/L'essentiel)