LuxairGruppe hat einen neuen Chef ausgewählt

Gilles Feith wird ab dem 1. Juni neuer CEO der LuxairGroup, teilte der luxemburgische Luftfahrt- und Touristikkonzern in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit. Er wird Adrien Ney ersetzen, der in den Ruhestand geht. Die Ernennung solle «sehr bald» auf einer außerordentlichen Vorstandssitzung bestätigt werden.

Gilles Feith ist derzeit Generalkoordinator für Verteidigung im Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten. Er wird «berufen, die LuxairGroup in dieser Zeit des Wandels zu führen. Er wird seine erwiesene Erfahrung als Manager einbringen, um die Gesellschaft durch die künftigen Herausforderungen zu lotsen».

(L'essentiel)