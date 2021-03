Exporte und Importe durch Corona rückläufig

Pandemie und Konjunkturabschwächung haben in Luxemburg für deutlich weniger Handel mit anderen Ländern gesorgt. Die Leistungsbilanz weist einen Überschuss von 2,753 Milliarden Euro gegenüber 2,904 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf, ein Rückgang von etwa fünf Prozent (-150 Millionen).

Exporte und Importe von Waren sanken 2020 um 14,5 Prozent beziehungsweise 10,9 Prozent. Alle Sektoren sind mehr oder weniger stark betroffen, am härtesten hat es den verkehrsbezogenen Sektor betroffen, wie BCL und Statec mitteilten. Auf der Dienstleistungsseite schrumpfte auch der internationale Handel (-4,2 Prozent bei den Exporten und -5,1 Prozent bei den Importen). Am stärksten betroffen waren nicht-finanzielle Dienstleistungen, wie z.B. Reisedienstleistungen sowie Kultur- und Erholungsdienstleistungen.

Nur die Finanzdienstleistungen haben es geschafft, Fortschritte zu machen (+2,4 Prozent bei den Exporten und +1,8 Prozent bei den Importen), «begünstigt durch eine schnelle Erholung der Finanzmärkte nach ihrem Zusammenbruch im März 2020 und die Exporte von Transportdienstleistungen (angekurbelt durch eine sehr anhaltende Aktivität der Luftfracht)». In der Kapitalbilanz sind die Direktinvestitionsströme rückläufig, während sich die Investitionen in luxemburgische Aktien in den letzten drei Quartalen des Jahres 2020 erholt haben.

(mc/L'essentiel)